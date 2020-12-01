Степанов пояснив, для чого Україні потрібний тритижневий локдаун

Україні необхідний тритижневий локдаун. Це допоможе збалансувати зростання захворюваності на коронавірус до лютого.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він наголосив, що ситуацію із захворюваністю погіршує загострення по грипу.

"Нам треба локдаун, який нам потрібен - нам потрібен тритижневий локдаун тому, що окрім ситуації з ковідом, яка в нас є, у нас є сезонні загострення по грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", - сказав Степанов.

Раніше у президента заявили, що в Україні зберігається можливість введення повного локдауну для боротьби з поширенням коронавірусу, однак конкретної дати посилення карантину немає.

Водночас, у Верховній раді очікують, що у Кабінету міністрів будуть варіанти рішення по посиленню карантину до п'ятниці, 4 грудня.

РБК-Україна писало, що в уряді не планують продовжувати карантин вихідного дня.