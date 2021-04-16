Степанов про паспорти вакцинації в Україні: ми готові до будь-якого розвитку подій
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував запровадження паспортів вакцинації в Україні. Він заявив про готовність держави до будь-якого розвитку подій.
"Що стосується паспортів вакцинації... у постійному режимі фахівці МОЗ з фахівцями Мінцифри опрацьовують дані... Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій... E-Health готова до вигрузки будь-яких даних", - сказав міністр.
За його словами, важлива і дискусія щодо використання таких паспортів у середині країни.
Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що COVID-паспорт можуть інтегрувати в мобільний застосунок "Дія".
Як писало РБК-Україна, країни ЄС офіційно домовились про запровадження COVID-паспортів. У Євросоюзі вважають, що це стане кроком до відновлення туризму цього літа.
Пізніше в Єврокомісії розповіли, що європейські COVID-паспорти будуть запроваджені до червня цього року.