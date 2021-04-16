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Степанов про паспорти вакцинації в Україні: ми готові до будь-якого розвитку подій

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 10:58
Степанов про паспорти вакцинації в Україні: ми готові до будь-якого розвитку подій Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував запровадження паспортів вакцинації в Україні. Він заявив про готовність держави до будь-якого розвитку подій.

Про це глава МОЗ заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Що стосується паспортів вакцинації... у постійному режимі фахівці МОЗ з фахівцями Мінцифри опрацьовують дані... Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій... E-Health готова до вигрузки будь-яких даних", - сказав міністр.

За його словами, важлива і дискусія щодо використання таких паспортів у середині країни.

Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що COVID-паспорт можуть інтегрувати в мобільний застосунок "Дія".

Як писало РБК-Україна, країни ЄС офіційно домовились про запровадження COVID-паспортів. У Євросоюзі вважають, що це стане кроком до відновлення туризму цього літа.

Пізніше в Єврокомісії розповіли, що європейські COVID-паспорти будуть запроваджені до червня цього року.

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