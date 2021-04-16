Степанов про паспорти вакцинації в Україні: ми готові до будь-якого розвитку подій

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував запровадження паспортів вакцинації в Україні. Він заявив про готовність держави до будь-якого розвитку подій.

Про це глава МОЗ заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Що стосується паспортів вакцинації... у постійному режимі фахівці МОЗ з фахівцями Мінцифри опрацьовують дані... Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій... E-Health готова до вигрузки будь-яких даних", - сказав міністр.

За його словами, важлива і дискусія щодо використання таких паспортів у середині країни.