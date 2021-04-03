Степанов: поки в світі йде війна за вакцини, Україна повинна почати виробляти свою
Наразі в світі йде боротьба за отримання вакцин від коронавірусу. Тому Україна повинна виробляти свій препарат.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в своєму Facebook.
Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво - питання національної безпеки.
"Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один - почати виробляти свою", - сказав Степанов.
За його словами, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.
"Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть", - сказав міністр.
Нагадаємо, у лютому головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні є розроблена програма щодо відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона перебуває на затвердженні.
Раніше Степанов заявив, що Україна вже заключила контракти на поставки 22 млн доз вакцин від коронавіруса. Найближчими днями очікуються контракти на ще 15 млн доз.