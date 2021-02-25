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Степанов про темпи вакцинації: за декілька днів ми побачимо зовсім інші цифри

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 23:39
Степанов про темпи вакцинації: за декілька днів ми побачимо зовсім інші цифри Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За перші два дні вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 1338 людей. Однак за декілька днів "ми побачимо зовсім інші цифри".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Право на владу".

Як відомо, 24 лютого вакцини отримали 159 українців. Сьогодні вакцинували 1179 людей.

Водночас міністр наголосив, що з кожним днем цифри "будуть збільшуватися в рази", і за декілька днів "ми побачимо зовсім інші цифри".

"Для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації", - переконує Степанов.

Він нагадав про плани вакцинувати 60% українців. Також пріорітетом назвав те, щоб вакцинація в Україні пройшла безпечно.

РБК-Україна писало, що дані про вакцинацію людей від коронавіруса в Україні будуть вносити в єдину електронну систем, щоб в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.

Також повідомлялося, які документи потрібні при вакцинації від COVID в Україні.

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