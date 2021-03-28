Степанов запевняє, що вакцина Sinovac така ж ефективна, як індійська Covishield

Китайська вакцина від коронавіруса Sinovac така ж сама ефективна, як вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Медиики не будуть ставити пріорітети, кому яку вакцину колоти.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Те, що стосується вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріорітет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні і безпечні", - сказав міністр.
Раніше Степанов заявив, що китайська вакцина Sinovac після доставки в Україну пройде лабораторний контроль.
РБК-Україна писало, чим препарат Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти.
Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що на цьому тижні Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech. Наша держава очікує наступну партію препарату найближчими тижнями.