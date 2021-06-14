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У столиці Індії послаблюють карантин: відкриють ринки, закусочні, торгові центри

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Індія, Понеділок 14 червня 2021 07:15
У столиці Індії послаблюють карантин: відкриють ринки, закусочні, торгові центри Фото: в Індії послаблюють карантин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В столиці Індії Делі заявили про зняття деяких карантинних обмежень з 14 червня. Там вважають, що карантин можна послабити через зниження захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє ТheРrint.

Про зняття карантинних обмежень в Делі заявив головний міністр Арвінд Кеджрівал. Він вважає, що ситуація з Covid в Делі значно покращилася.

Згідно з новими правилами, в індійській столиці запрацюють закусочні та ресторани з 50-відсотковою пропускною спроможністю. Також запрацюють ринки, торгові центри та ринкові комплекси. Їм дозволять працювати щодня з 8:00 до 22:00.

Релігійні місця в місті також відкриються знову, але відвідувачів туди пускати не будуть.

Що стосується шкіл, коледжів, освітніх та навчальних інститутів, політичних, соціальних, культурних, релігійних та фестивальних зборів, то поки що вони будуть закриті. Те ж саме стосується роботи кінотеатрів, басейнів, тренажерних залів, громадських парків.

Кеджрівал зазначив, що в Делі знизилася захворюваність коронавірусом і це дозволяє послабити карантин. Однак у разі погіршення ситуації, відбудеться посилення обмежень.

Нагадаємо, що Індія вже готується до третьої хвилі коронавірусу. Там для цих цілей готують медиків.

Також повідомлялося, що Індії будуть безкоштовно вакцинувати всіх дорослих. Про це заявили в уряді.

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