У столиці Португалії ввели нічну комендантську годину

Уряд Португалії прийняв рішення ввести комендантську годину в нічний час в районах підвищеного ризику зараження коронавірусом. Зокрема, в Лісабоні і Порту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.
Нічна комендантська година діятиме з 23: 00.
"Ми ні за яких обставин не можемо стверджувати, що пандемія знаходиться під контролем. Ситуація, в якій ми знаходимося, не така важка, як країна пережила за останні півтора року, але це більш серйозна ситуація", - заявила офіційний представник уряду Португалії Маріана Сілва Вієйра.