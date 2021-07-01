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У столиці Португалії ввели нічну комендантську годину

Автор: РБК-Україна

Уряд Португалії прийняв рішення ввести комендантську годину в нічний час в районах підвищеного ризику зараження коронавірусом. Зокрема, в Лісабоні і Порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.

Нічна комендантська година діятиме з 23: 00.

"Ми ні за яких обставин не можемо стверджувати, що пандемія знаходиться під контролем. Ситуація, в якій ми знаходимося, не така важка, як країна пережила за останні півтора року, але це більш серйозна ситуація", - заявила офіційний представник уряду Португалії Маріана Сілва Вієйра.

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