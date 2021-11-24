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Країнам Європи рекомендують застосовувати бустерну вакцину для всіх дорослих

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Європа, Середа 24 листопада 2021 12:59
Країнам Європи рекомендують застосовувати бустерну вакцину для всіх дорослих Фото: країнам Європи рекомендують бустерну вакцину для всіх дорослих (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) рекомендує застосовувати бустерну вакцину проти коронавірусу для всіх дорослих мешканців країн ЄС. У пріоритеті мають бути люди віком від 40 років та старші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Також рекомендують насамперед розглянути питання про додаткові дози вакцини для людей з ослабленою імунною системою. Ревакцинацію радять використовувати і як запобіжний засіб для літніх людей.

Рекомендації, випущені ECDC, не є обов'язковими для урядів країн Євросоюзу, але використовуються для ухвалення рішень у галузі політики охорони здоров'я.

Зазначимо, що у попередній рекомендації, яка була випущена у вересні 2021 року, немає термінової необхідності введення бустерних доз для повної вакцинації.

Нагадаємо, ВООЗ попереджає, що до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі, ймовірно, перевищить 2 мільйони людей. Такий прогноз подали після аналізу нинішньої ситуації з поширенням вірусу.

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