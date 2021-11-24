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Странам Европы рекомендуют применять бустерную вакцину для всех взрослых

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Европа, Среда 24 ноября 2021 12:59
Странам Европы рекомендуют применять бустерную вакцину для всех взрослых Фото: странам Европы рекомендуют бустерную вакцину для всех взрослых (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) рекомендует применять бустерную вакцину против коронавируса для всех взрослых жителей стран ЕС. В приоритете должны быть люди в возрасте от 40 лет и старше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Также рекомендуют в первую очередь рассмотреть вопрос о дополнительных дозах вакцины для людей с ослабленной иммунной системой. Ревакцинацию советуют использовать и в качестве меры предосторожности для пожилых людей.

Рекомендации, выпущенные ECDC, не являются обязательными для правительств стран Евросоюза, но используются для принятия решений в области политики здравоохранения.

Отметим, что в предыдущей рекомендации, которая была выпущена в сентябре 2021 года, нет срочной необходимости введения бустерных доз для полной вакцинации.

Напомним, ВОЗ предупреждает, что к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона человек. Такой прогноз представили после анализа нынешней ситуации с распространением вируса.

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