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Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID, - ВОЗ

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Европа, Среда 24 ноября 2021 15:04
Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID, - ВОЗ Фото: странам ЕС советуют ввести обязательную вакцинацию от COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Европейском региональном бюро ВОЗ заявляют, что странам следует рассмотреть возможность обязательной вакцинации против коронавируса. Такой шаг связан с ростом заболеваемости COVID в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя ВОЗ Робба Батлера, обязательная вакцинация увеличит количество привитых граждан стран ЕС, что должно снизить уровень заболеваемости. Потому он предложил странам задуматься над этой проблемой.

Такому заявлению ВОЗ предшествовали слова комиссара Германии по туризму Томаса Барейсса. Он отметил, что ожидает, что вакцинация станет обязательной в стране.

Кроме того, Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.

Напомним, ВОЗ предупреждает, что к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона человек. Такой прогноз представили после анализа нынешней ситуации с распространением вируса.

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