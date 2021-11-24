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Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID, - ВООЗ

Автор: Іванна Шовкун

У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами представника ВООЗ Робба Батлера, обов'язкова вакцинація збільшить кількість щеплених громадян країн ЄС, що має знизити рівень захворюваності. Тому він запропонував країнам замислитися над цією проблемою.

Такій заяві ВООЗ передували слова комісара Німеччини з туризму Томаса Барейсса. Він зазначив, що очікує, що вакцинація стане обов'язковою в країні.

Крім того, Австрія планує запровадити обов'язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Нагадаємо, ВООЗ попереджає, що до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі, ймовірно, перевищить 2 мільйони людей. Такий прогноз подали після аналізу нинішньої ситуації з поширенням вірусу.

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ЄвропаВакцинація