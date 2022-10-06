В Сумской области вводят масочный режим: названа дата
В Сумской области, начиная с пятницы, 7 октября, будет действовать масочный режим на фоне увеличения случаев заболеваний COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, вопрос о введении масочного режима в области был обсужден во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"У нас в области принято решение по введению масочного режима. Очень прошу каждого жителя области максимально придерживаться противоэпидемических мер, пользоваться масками и антисептиками", - отметил Живицкий.
Он отметил, что в области уже есть летальные случаи от осложнений, вызванных коронавирусом.
Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Украине не будут вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID-19.
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