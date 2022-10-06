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В Сумской области вводят масочный режим: названа дата

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Сумы, Четверг 06 октября 2022 23:02
В Сумской области вводят масочный режим: названа дата Фото: в Сумской области вводят масочный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Сумской области, начиная с пятницы, 7 октября, будет действовать масочный режим на фоне увеличения случаев заболеваний COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, вопрос о введении масочного режима в области был обсужден во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"У нас в области принято решение по введению масочного режима. Очень прошу каждого жителя области максимально придерживаться противоэпидемических мер, пользоваться масками и антисептиками", - отметил Живицкий.

Он отметил, что в области уже есть летальные случаи от осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Украине не будут вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID-19.

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