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Сумську область відправляють в "червону" зону: названо дату

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Сумська область, Середа 20 жовтня 2021 16:30
Сумську область відправляють в "червону" зону: названо дату Фото: Сумська область буде в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні стане на одну "червону" зону більше. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова.

Коли Сумська область стане "червоною"

За словами Немчінова, Сумська область увійде до "червоної" зони карантину опівночі 23 жовтня.

Після посилення карантину в області під забороною буде робота кафе та ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури.

Також забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.

Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.

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