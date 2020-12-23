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Існуючі тести на коронавірус виявляють нові мутації, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Середа 23 грудня 2020 20:02
Існуючі тести на коронавірус виявляють нові мутації, - ВООЗ Фото: ПЛР-тестування (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Існуючі тести на коронавірус дозволяють виявити нову мутацію вірусу Sars-Cov-2, який викликає захворювання на COVID-19. Нові штами коронавірусу можуть виявити навіть експрес-тести.

Таку заяву зробив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Франк Конінгс під час засідання, яке транслювалося в Twitter.

За його словами, для виявлення нових мутацій коронавірусу можна використовувати всі ті ж самі тести.

"В принципі, ми все ще можемо виявити сам вірус за допомогою молекулярних тестів, і, судячи з нещодавніх новин, навіть тести на антиген або експрес-тести все ще працюють з цими новими варіантами", - сказав він.

Нагадаємо, у Британії, Нідерландах, ПАР, Данії, Австралії та ще ряді країн виявили новий, мутований, тип коронавірусу Sars-Cov-2. Вчені вважають, що новий штам коронавірусу є більш заразним, але не небезпечнішим за інші.

Після виявлення нової мутації коронавірусу в Україні вирішили замінити ПЛР-тести, за допомогою яких підтверджують захворювання на COVID-19.

Більше про новий штам коронавірусу читайте в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

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