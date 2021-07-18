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За добу від COVID-19 щепили понад 50 тисяч українців

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Україна, Неділя 18 липня 2021 09:18
За добу від COVID-19 щепили понад 50 тисяч українців Фото: щеплення від коронавірусної інфекції отримали 50 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За даними Центру громадського здоров’я за добу 17 липня в Україні щеплення від коронавірусної інфекції отримали 50 435 українців. З них першу дозу - 34 079 осіб, другу дозу 16 356.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації, 354 пунктами щеплення та 229 центрами вакцинації населення.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 061 475 щеплень. Одну дозу отримали 2 638 939 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 422 536 осіб.

За добу від COVID-19 щепили понад 50 тисяч українців

Нагадаємо, за добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це більш ніж в два рази менше, ніж за 16 липня (591).

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці травня 2021 року 43% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. Ще у березні таких було 51,5%.

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