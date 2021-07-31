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За добу в Україні 916 нових випадки коронавіруса

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Субота 31 липня 2021 08:18
За добу в Україні 916 нових випадки коронавіруса Фото: в Україні 916 нових випадки коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 30 липня, в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків COVID-19. Із них 61 дитина та 43 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Всього за минулу добу госпіталізовано 486 осіб, одужали - 510. Померли від коронавірусу 15 людей.

За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

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