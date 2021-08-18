RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За добу в Україні зробили майже 119 тисяч щеплень проти COVID-19

Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 118 594 людини. Одну дозу отримали 58 441 людина, повністю імунізовані – 60 153 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2797 пунктів вакцинації та 317 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 осіб, з них отримали 1 дозу – 4 581 539 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 2 851 458 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 702 997 щеплень.

Нагадаємо, що в Україні 14% дорослого населення зробили перше щеплення від COVID-19.

Також ми писали, що сімейні лікарі обдзвонюватимуть українців і розповідати про вакцинацію проти коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКоронавірусВакцинація