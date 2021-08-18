За добу в Україні зробили майже 119 тисяч щеплень проти COVID-19

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 118 594 людини. Одну дозу отримали 58 441 людина, повністю імунізовані – 60 153 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2797 пунктів вакцинації та 317 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 осіб, з них отримали 1 дозу – 4 581 539 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 2 851 458 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 702 997 щеплень.
Нагадаємо, що в Україні 14% дорослого населення зробили перше щеплення від COVID-19.
Також ми писали, що сімейні лікарі обдзвонюватимуть українців і розповідати про вакцинацію проти коронавірусу.