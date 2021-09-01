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За добу в Україні зробили понад 157 тисяч щеплень від коронавірусу

Автор: Тіберій Юрик

За минулу добу, 31 серпня, в Україні 157 049 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 54 335 людей, повністю імунізовані - 102 694 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2 962 пункти щеплення та 327 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу - 5 413 770 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні зробили 9 239 171 щеплення.

Нагадаємо, що за минулу добу, 31 серпня, в Україні зафіксовали 2075 нових випадків захворювання на коронавірус.

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