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За добу в Україні зробили понад 64 000 щеплень від коронавірусу

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Київ, Неділя 26 вересня 2021 08:59
За добу в Україні зробили понад 64 000 щеплень від коронавірусу Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу, 25 вересня, дещо сповільнилися темпи вакцинації в Україні. Зокрема, було зроблено понад 64 000 щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що 64 221 особа була вакцинована проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 38 778, повністю імунізовані - 25 443.

З початку вакцинальної кампанії вакцинували 6 759 691 людини, з них отримали одну дозу - 6 759 689, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 443 521 особа. Загалом зроблено 12 203 210 щеплень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів найближчим часом зобов'яже представників окремих професій обов'язково вакцинуватися від COVID, зараз готується список цих професій.

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