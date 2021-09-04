За добу в Україні зафіксували 2 614 нових COVID-випадків

Протягом минулої доби, 3 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед них 196 дітей та 46 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 824 людини, померли 44 людини, одужали 1 447 людей.
За добу в Україні зробили близько 55 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
Вчора повідомлялося, що вперше з початку червня в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу.