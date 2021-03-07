Добовий приріст хворих на COVID у світі досяг найвищого рівня за місяць

Кількість хворих на коронавірус за добу досягла найвищого показника за останній місяць - 478 614 випадків.
Про це свідчить інфографіка на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Востаннє показник вище цього рівня було зафіксовано 6 лютого - 495 069 випадків.
За даними ВООЗ, станом на 7 березня у світі від COVID-19 померло 10 124 пацієнти. Рекорд - 16 678 випадків - було встановлено 28 січня.
"В цілому станом на 14:03 за центральноєвропейським часом, 7 березня 2021 року, ВООЗ повідомили про 116 135 492 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, у тому числі 2581976 смертей. Станом на 7 березня 2021 року було введено 249 160 837 доз вакцин", - йдеться в повідомленні організації.
Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Адханом Гебреїсус виступив за відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, аби дозволити різним країнам виготовляти та продавати дешеві копії препаратів.
Гебреїсус озвучив цей заклик перед ключовим засіданням Світової організації торгівлі з нагоди річниці проголошення пандемії, яке відбудеться наступного тижня. На засіданні СОТ буде обговорена пропозиція про відмову від прав інтелектуальної власності, в цьому випадку - патентів на вакцини. Пропозицію висунули Південна Африка та Індія, і наразі її підтримали 100 країн. Уряди країн-членів розділилися щодо цього питання, в основному країни з низьким та середнім рівнем доходу підтримують, а багаті країни виступають проти.