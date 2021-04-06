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Зв'язок між вакцинацією AstraZeneca та утворенням тромбів поки не доведений, - ВООЗ

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 18:51
Зв'язок між вакцинацією AstraZeneca та утворенням тромбів поки не доведений, - ВООЗ Фото: ВООЗ не підтверджує зв'язок між вакцинацією AstraZeneca та утворенням тромбів (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Поки немає доказів того, що вакцинація препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca від коронавіруса має відношення до утворення тромбозів. Дослідження тривають.

Про це заявив директор департаменту ВООЗ з нормами та попередньої кваліфікації Рожеріо Пінто де Са Гаспар в ході брифінгу, цитує служба новин ООН.

Він нагадав, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) виявило зв'язок між тромбами та вакциною AstraZeneca.

"Дослідження тривають. Поки немає доказів зміни оцінки ризику / користі вакцини AstraZeneca", - сказав Роджерио Пінто.

Він додав, що завтра фахівці ВООЗ з вакцинації знову зустрінуться.

РБК-Україна писало, що в EMA поки точно не знають причини утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca. Очікується, що на цьому тижні буде представлена оновлена оцінка по цьому питанню.

Раніше повідомлялося, що після вакцинації від коронавіруса препаратом виробництва AstraZeneca в Британії семеро людей померли через тромбозу.

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