Таджикистан запровадив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

У Таджикистані республіканський штаб щодо посилення заходів для боротьби з коронавірусом вирішив запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Згідно з рішенням штабу, вакцинація є обов'язковою для громадян старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар" .

Мешканці країни, які ще не отримали щеплення від коронавірусу, тепер повинні звернутися до своїх сімейних лікарів або у місцеву лікарню, щоб записатися на вакцинацію. У Таджикистані вакцинація безкоштовна, як і в Україні.

Крім того, штаб рекомендував громадянам, які повертаються з-за кордону, обов'язково проходити перевірку на коронавірус і, незалежно від результату, протягом десяти днів не контактувати з іншими людьми.

Наразі для імунізації населення в Таджикистані застосовують китайський препарат, а також вакцину AstraZeneca. До сьогодні вакцинація таджикистанців проводилася на добровільній основі.