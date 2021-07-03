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Таджикистан запровадив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

У Таджикистані республіканський штаб щодо посилення заходів для боротьби з коронавірусом вирішив запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Згідно з рішенням штабу, вакцинація є обов'язковою для громадян старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар".

Мешканці країни, які ще не отримали щеплення від коронавірусу, тепер повинні звернутися до своїх сімейних лікарів або у місцеву лікарню, щоб записатися на вакцинацію. У Таджикистані вакцинація безкоштовна, як і в Україні.

Крім того, штаб рекомендував громадянам, які повертаються з-за кордону, обов'язково проходити перевірку на коронавірус і, незалежно від результату, протягом десяти днів не контактувати з іншими людьми.

Наразі для імунізації населення в Таджикистані застосовують китайський препарат, а також вакцину AstraZeneca. До сьогодні вакцинація таджикистанців проводилася на добровільній основі.

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ТаджикистанКоронавірусВакцинаціяВакцина від коронавірусу