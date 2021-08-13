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В Таїланді зачиняють пам'ятки через відсутність туристів

Автор: Сергій Пишкін

Напередодні відкриття кордону Таїланду для вакцинованих осіб, туристичні пам’ятки країни - поступово зачиняються. Штам коронавірусу "Дельта" загрожує економіці Південно-Східної Азії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Першим на невизначений термін закрився нічний ринок потягів Ратчада, який повинен був відновити свою роботу вже 1 серпня, втім обмеження проти поширення коронавірусу від уряду - зробили з пам’ятки першу комерційну жертву захворювання.

Відзначається, що лише за 2020 рік, річні туристичні доходи Таїланду впали на 71%, а за перші шість місяців поточного року - на 74%.

Попри те, що за словами прем'єр-міністра Праюта Чан-оча, Таїланд повинен був відкрити свої кордони для вакцинованих осіб (доходи від туризму в країні грають важливу роль в її економіці), спалахи штаму "Дельта" дещо ускладнили приймання іноземних туристів.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань, зі свого боку, заявили, що Таїланд наразі перебуває на одному з найвищих показників COVID-19, у зв’язку з чим навіть вакциновані люди перебувають у зоні ризику зараження.

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