В Таїланді зачиняють пам'ятки через відсутність туристів

Першим на невизначений термін закрився нічний ринок потягів Ратчада, який повинен був відновити свою роботу вже 1 серпня, втім обмеження проти поширення коронавірусу від уряду - зробили з пам’ятки першу комерційну жертву захворювання.

Відзначається, що лише за 2020 рік, річні туристичні доходи Таїланду впали на 71%, а за перші шість місяців поточного року - на 74%.

Попри те, що за словами прем'єр-міністра Праюта Чан-оча, Таїланд повинен був відкрити свої кордони для вакцинованих осіб (доходи від туризму в країні грають важливу роль в її економіці), спалахи штаму "Дельта" дещо ускладнили приймання іноземних туристів.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань, зі свого боку, заявили, що Таїланд наразі перебуває на одному з найвищих показників COVID-19, у зв’язку з чим навіть вакциновані люди перебувають у зоні ризику зараження.