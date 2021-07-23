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Темпи COVID-вакцинації зростають: в Україні новий рекорд щеплень за добу

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П'ятниця 23 липня 2021 09:11
Темпи COVID-вакцинації зростають: в Україні новий рекорд щеплень за добу Фото: в Україні зафіксували новий рекорд щеплень за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні зафіксували новий рекорд COVID-щеплень за добу. Протягягом 22 липня вакцинували 139 441 людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини.

Протягом доби працювали 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення, 171 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа.

Загалом проведено 4 539 197 щеплень.

Раніше повідомялося, що вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти "Дельта" штаму.

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