Темпи COVID-вакцинації зростають: в Україні новий рекорд щеплень за добу
Фото: в Україні зафіксували новий рекорд щеплень за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зафіксували новий рекорд COVID-щеплень за добу. Протягягом 22 липня вакцинували 139 441 людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини.
Протягом доби працювали 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення, 171 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа.
Загалом проведено 4 539 197 щеплень.
Раніше повідомялося, що вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти "Дельта" штаму.