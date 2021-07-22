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Вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти "Дельта" штаму, - дослідження

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Четвер 22 липня 2021 15:38
Вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти "Дельта" штаму, - дослідження Фото: вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти "Дельта" штаму (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Дві дози вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і AstraZeneca майже так само ефективні проти "Дельта" штаму коронавірусу, як і проти раніше домінуючого штаму "Альфа". Відмінності в ефективності вакцин проти цих штамів після повного курсу вакцинації незначні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вакцини високоефективні проти "Дельта" штаму, який в цей час є домінуючим у всьому світі, хоча дослідження підтверджує, що однієї щеплення вакцини недостатньо для високого захисту.

Дослідження показало, що дві дози вакцини компанії Pfizer були на 88% ефективні для запобігання симптоматичного захворювання від "Дельта" штаму, в порівнянні з 93,7% проти штаму "Альфа".

Дві дози вакцини AstraZeneca на 67% ефективні проти "Дельта" штаму, в порівнянні з 60%, про які повідомлялося раніше, і на 74,5% ефективні проти штаму "Альфа", в порівнянні з початковою оцінкою в 66% ефективності.

"Лише незначні відмінності в ефективності вакцини були відзначені для "Дельта" штаму в порівнянні зі штамом "Альфа" після отримання двох доз вакцини", - пишуть у своєму дослідженні вчені Public Health England.

Дані з Ізраїлю показали більш низьку ефективність вакцини Pfizer проти симптоматичного захворювання, хоча захист від важкого захворювання залишається високим.

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