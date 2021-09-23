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Темпи зростають. Ще майже 145 тисяч українців отримали COVID-щеплення

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Україна, Четвер 23 вересня 2021 08:43
Темпи зростають. Ще майже 145 тисяч українців отримали COVID-щеплення Фото: ще майже 145 тисяч українців отримали COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу, 22 вересня зробили 144 768 щеплень проти коронавірусу. Це майже на 30 тисяч більше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 91 615 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 53 153 людини.

Так, минулої доби населення імунізували:

  • 953 мобільні бригади,
  • 2 993 пункти щеплення;
  • 344 центри вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людини.

З яких отримали одну дозу вакцини - 6 527 040 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 299 317 людей.

Між тим в Україні вже проведено 11 826 357 щеплень.

Нагадаємо, уряд має найближчим часом запровадити в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для певних професій.

Додамо, Кабмін пропонує встановити кримінальну відповідальність за підроблені документи про вакцинацію.

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