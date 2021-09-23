Темпы растут. Еще почти 145 тысяч украинцев получили COVID-прививку

Фото: еще почти 145 тысяч украинцев получили COVID-прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки, 22 сентября сделали 144 768 прививок против коронавируса. Это почти на 30 тысяч больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.