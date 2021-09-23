Темпы растут. Еще почти 145 тысяч украинцев получили COVID-прививку
В Украине за минувшие сутки, 22 сентября сделали 144 768 прививок против коронавируса. Это почти на 30 тысяч больше, чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
В частности, одну дозу вакцины получили 91 615 человек, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 53 153 человека.
Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:
- 953 мобильные бригады,
- 2 993 пункта прививания;
- 344 центра вакцинации.
В общем, с начала вакцинальной кампании привито 6 527 042 человека.
Из которых получили одну дозу вакцины - 6 527 040 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 299 317 человек.
Между тем, в Украине уже проведено 11 826 357 прививок.
Напомним, правительство должно в ближайшее время ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий.
Добавим, Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за поддельные документы о вакцинации.