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Темпы растут. Еще почти 145 тысяч украинцев получили COVID-прививку

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Украина, Четверг 23 сентября 2021 08:43
Темпы растут. Еще почти 145 тысяч украинцев получили COVID-прививку Фото: еще почти 145 тысяч украинцев получили COVID-прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки, 22 сентября сделали 144 768 прививок против коронавируса. Это почти на 30 тысяч больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, одну дозу вакцины получили 91 615 человек, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 53 153 человека.

Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:

  • 953 мобильные бригады,
  • 2 993 пункта прививания;
  • 344 центра вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 6 527 042 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 6 527 040 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 299 317 человек.

Между тем, в Украине уже проведено 11 826 357 прививок.

Напомним, правительство должно в ближайшее время ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий.

Добавим, Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за поддельные документы о вакцинации.

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