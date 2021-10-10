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Темпи впали більш ніж в два рази: від COVID вакцинували ще 66 000 українців

Автор: Артем Горовенко

За минулу добу, 9 жовтня, вакцинацію від COVID в Україні пройшли ще 66 000 осіб. Це більш ніж в два рази менше, ніж в минулу п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що ще 66 053 особи було вакциновано в суботу: одну дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовані - 31 870 осіб.

Всього з початку прищепної кампанії повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 115 249 осіб, хоча б з однією дозою - 7 529 594 особи. На даний момент було зроблено 13 644 843 щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, у п'ятницю в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 150 тисяч осіб.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Наказ набирає чинності через місяць.

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КоронавірусВакцинація