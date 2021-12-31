Темпи вакцинації йдуть на спад: за добу від COVID щепилися 101 тисяча українців
В Україні за минулу добу від коронавірусу щепили понад 101 тисячу людей. Що менше, аніж днями раніше - більш як 117 і 131 тисяча відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За вчора, 30 грудня 101 705 людей вакциновано проти COVID-19.
Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу - 72 834 людини, додаткову - 578 людей, бустерну - 1228.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 698 234 людини.
З них отримали першу дозу - 14 698 232 людини, дві дози - 13 698 387 людей, додаткову - 3 880 людей, бустерну дозу - 4 900 людей.
Загалом в Україні проведено 28 405 399 щеплень.
Таким чином, вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 44,1% отримали дві дози вакцини.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7029 нових випадків коронавірусу та понад 200 смертей.