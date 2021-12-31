ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Темпи вакцинації йдуть на спад: за добу від COVID щепилися 101 тисяча українців

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 08:32
Темпи вакцинації йдуть на спад: за добу від COVID щепилися 101 тисяча українців Фото: за добу від COVID щепилися 101 тисяча українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу від коронавірусу щепили понад 101 тисячу людей. Що менше, аніж днями раніше - більш як 117 і 131 тисяча відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 30 грудня 101 705 людей вакциновано проти COVID-19.

Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу - 72 834 людини, додаткову - 578 людей, бустерну - 1228.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 698 234 людини.

З них отримали першу дозу - 14 698 232 людини, дві дози - 13 698 387 людей, додаткову - 3 880 людей, бустерну дозу - 4 900 людей.

Загалом в Україні проведено 28 405 399 щеплень.

Таким чином, вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 44,1% отримали дві дози вакцини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7029 нових випадків коронавірусу та понад 200 смертей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус