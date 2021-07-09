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Темпи вакцинації зростають: в Україні новий рекорд щеплень за добу

Автор: РБК-Україна

В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Протягом 8 липня вакциновано 109 160 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Так, одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина.

Станом на 8 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали 1 дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 306 008 щеплень.

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Вакцинація