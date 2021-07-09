Темпи вакцинації зростають: в Україні новий рекорд щеплень за добу

В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Протягом 8 липня вакциновано 109 160 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Так, одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина.
Станом на 8 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали 1 дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 3 306 008 щеплень.