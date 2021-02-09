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Теорія про витік коронавірусу з китайської лабораторії "надзвичайно малоймовірна", - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

Місія ВООЗ в китайському Ухані заявила, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є "надзвичайно малоймовірною"

Про це на брифінгу повідомив експерт ВООЗ Петер Бен Ембарек.

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"Дослідження показують, що "лабораторна" гіпотеза вкрай малоймовірна, щоб пояснити потрапляння вірусу в людську популяцію", - сказав Бен Ембарек, уточнивши, що організація тому не буде пропонувати її подальше вивчення.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації.

Раніше учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти вину Китаю в появі коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні.

Експерти припускають, що СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань.

Відзначимо, китайська газета South China Morning Post ще на початку пандемії писала, що "нульовий пацієнт" з COVID-19 був зареєстрований в місті Ухань 17 листопада 2019 року. Всесвітня організація охорони здоров'я, своєю чергою, заявляла, що перший підтверджений випадок зараження коронавірусів датується 8 грудня.

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