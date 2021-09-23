Тепер офіційно. Україна перейшла в "жовту" зону карантину: що це означає

"Жовта" зона карантину в Україні почала діяти. Відсьогодні вся країна житиме за новими правилами - з привілеями для вакцинованих.

"Жовта" зона

З півночі 23 вересня, згідно з рішенням держкомісії ТЕБ і НС, вся Україна переходить в "жовту" зону адаптивного карантину. Правила цієї зони не передбачають обмежень для транспорту і не обмежують за часом роботу закладів.

Що заборонено

У "жовтій" зоні заборонені масові заходи, якщо не дотримується норма - одна людина на чотири квадратних метри. Також кіно і театри можуть працювати тільки, якщо зал заповнений максимум на 50%. Фітнес-центри і басейни можуть працювати, але при нормі - одна людина на 10 квадратних метрів. Кафе і ресторани працюють, але за столиком може бути не більше 4 осіб, а відстань між столами - мінімум 1,5 м.

Крім того, в "жовтій" зоні в очному форматі можуть працювати тільки ті заклади освіти, де 80% і більше вакцинованих педагогів. Йдеться хоча б про одну дозу вакцини. Винятком є садки і молодша школа, вона можуть працювати не дотримуючись норми в 80% вакцинованих.

Як уникнути обмежень

Обмежень "жовтої" зони можна уникнути при наявності вакцинації. Так, бізнес може працювати без обмежень, якщо 80% персоналу має хоча б одне щеплення і всі відвідувачі теж вакциновані.

Також карантинною постановою передбачено, що COVID-сертифікат, який дозволяє не дотримуватися обмежень, крім вакцинованих можуть отримати також особи, які перехворіли, а також ті, у кого негативний результатат ПЛР-тесту.