У Тернополі з 2 листопада вводять додаткові обмеження через COVID

Так, з 2 листопада

Також буде обмежена робота закладів громадського харчування. Зокрема, ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 23: 00. При цьому заповненість закладу не повинна перевищувати 50%, з розрахунком не більше 4 осіб за столиком на відстані 1,5 метра між столами.

Також ресторани і кафе зможуть продовжити працювати за умови вакцинації 100% співробітників.

Водночас в місті буде заборонено проведення масових заходів, святкувань, дискотек і робота нічних клубів.