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У Тернопільській області невакцинованих вчителів зобов'яжуть щотижня тестуватися на COVID

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Тернопіль , Вівторок 17 серпня 2021 16:30
У Тернопільській області невакцинованих вчителів зобов'яжуть щотижня тестуватися на COVID Фото: у Тернополі невакциновані вчителі щотижня тестуватимуться на COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернопільській області невакцинованих вчителів зобов’яжуть щотижня здавати ПЛР-тест. Вони робитимуть це за особисті кошти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ZAXID.NET.

Якщо в навчальному закладі вакциновано менше ніж 80% вчителів, то школа повинна зобов’язати тих хто відмовився щепитися - щотижня робити ПЛР-тестування.

"Це передбачено постановою Кабінету міністрів України і змінами до неї – щотижнево вчителі будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я", - заявила головний санітарний лікар Тернополю Ольга Чайчук.

Наразі у області вакциновані 11 тисяч викладачів із 43, тобто 26%.

Департамент з освіти, зі свого боку, очікує на додаткові рекомендації від Міністерства охорони і здоров’я щодо початку навчального року та його процесу.

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