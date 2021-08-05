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У Тернопільській області виявили штам "Дельта"

Автор: Дмитро Левицький

У Тернопільській області підтвердили випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта". Таких хворих понад 50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Тернопільської області Оксани Чайчук.

Як розповіла Чайчук, з середини липня захворюваність в області зросла майже втричі, що насторожує медиків. Крім того, вірус почав уражати все більше молодих людей, що може бути пов'язано з "Дельтою".

"Ми моніторили ситуацію в області. Ми перевірили 94 проби і виділили 52 позитивні зразки (на штам "Дельта" - ред.). Передали до референс лабораторії Центру громадського здоров'я і отримали підтвердження по всім. Ми сьогодні говоримо, що штам "Дельта" в області є", - сказала вона.

Більшість цих людей повернулася з-за кордону, зокрема з Росії та Британії.

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Коронавірус "Дельта"Тернопольская область