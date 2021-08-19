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У Тернопільській області зареєстровано першу смерть від штаму "Дельта"

Автор: Сергій Пишкін

У Копичинцях померла 48-річна жінка у якої раніше діагностували штам "Дельта". Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.net.

"Аналізи на визначення штаму коронавірусу у 48-річної жінки були взяті ще за життя. Її результат разом з тими 94 пробами теж був відправлений до Києва в референс-лабораторію", - відзначила державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Серед підтверджених 52 зразків були й аналізи померлої жінки.

Відомо, що 48-річна мешканка Тернопільської області нещодавно повернулася до України з Великобританії. Її самопочуття погіршилося вже вдома, після чого лікаря діагностували у неї “Дельту”. Разом з нею захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею перед цим.

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