Торгові бар'єри заважають боротьбі з пандемією, - голова СОТ

"Тенденція йде в неправильному напрямку", - заявила вона, маючи на увазі бар'єри у торгівлі товарами для боротьби з пандемією.

"Нам потрібно зменшити ці обмеження, щоб ми могли пересувати ... медичні товари, матеріали та вакцини (швидше)", - сказала Нгозі Оконджо-Івеала.

За її словами, кількість торгових обмежень становила 109 на початку пандемії на початку минулого року, а згодом впала до 51, але з тих пір знову зросла до 53.

Вона закликала членів СОТ до липня домовитись про поліпшення доступу до вакцин проти COVID-19 після багатомісячних переговорів про відмову від прав інтелектуальної власності фармацевтичних фірм.

Більшість країн, що розвиваються, підтримують відмову, проте кілька заможних країн залишаються категорично проти, заявляючи, що це стримуватиме дослідження, які дозволяють виробляти вакцини проти COVID-19 швидко.

"Це буде важко, оскільки все ще існують розбіжності, але ми сподіваємось, що зможемо досягнути прагматичного підходу", - сказала Оконджо-Івеала.

"Я поспішаю, і хочу, щоб до липня ми домовились, бо життя важливі", - додала вона.