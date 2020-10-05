Трамп сказав, що його випишуть з лікарні у найближчі години

Президент США Дональд Трамп заявив, що його найближчим часом випишуть з лікарні, де він лікується від коронавірусу. За словами американського лідера, він відчуває себе краще, ніж 20 років тому.

Про це Трамп написав у Twitter.

За його словами, він покине лікарню о 18:30 за місцевим часом (1:30 ночі за Києвом).

"Я вийду з великого медичного центру Уолтера Ріда сьогодні о 18:30. Відчуваю себе дійсно добре! Не бійтеся COVID-19. Не дозволяйте цьому домінувати у вашому житті... Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Трампу дали препарат для важкохворих на коронавірус. Стан його здоров'я вже покращується, а лікарі заявили, що можуть виписати його вже сьогодні.

Нагадаємо, після хвороби Трампа в Білому домі відбувся спалах коронавірусу. Зокрема, захворіла його прес-секретар американського президента Кейлі Макінені, а також її помічники.