Транспорт за перепустками, закриті садки та КПП: Прикарпаття вже завтра закриють на жорсткий карантин

Івано-Франківська область відзавтра, 26 лютого, закривається на жорсткий карантин у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації. Користуватися громадським транспортом в обласному центрі можна буде лише за спеціальними перепустками.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.

Зокрема, рух транспорту (включно з міським, міжміським автобусним, залізничним і авіаційним) буде призупинено. Пересуватися містом можна буде легковими автомобілями - до 5 осіб (без урахування дітей віком до 14 років) та службовими/орендованими авто – виключно на сидячих місцях і з використанням індивідуальних засобів захисту.

"Але зауважу, що міський громадський транспорт їздитиме! Курсуватимуть всі маршрути, але в режимі спецперевезень: лише сидячі місця та з довідкою від роботи", - зазначив мер.

Дитячі садочки закриють, але розглядається питання щодо запровадження чергових садочків, щоб батьки мали де лишити дітей.

Усі інші заклади освіти переходять на дистанційне навчання.

"Рекомендовано усім установам, закладам, підприємствам та ін. перевести роботу у гнучкий графік та дистанційний режим. Вітається позмінна робота, робота онлайн, різний час початку та кінця роботи, щоб зменшити кількість контактів між людьми. А також продовжать діяти контрольно-пропускні пункти", - повідомив Марцинків.

Він наголосив, що це обмеження, які впровадили на вищому рівні на території всієї області.

"Ситуація, направду, складна. Тому прошу згадати як ми береглися минулої весни і ставитися до цього відповідально. Після зими імунітет ослаблений, тож підхопити болячку легше. А вилікувати - складніше. Навіть дітки тепер не так легко переносять коронавірусну хворобу", - йдеться в повідомленні мера.

Очільник міста також заявив про те, що місця в міських лікарнях поволі вичерпуються. Тому такі заходи необхідні, доки захворюваність не піде на спад.