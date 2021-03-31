У трьох областях "червоної" зони покращилась ситуація з коронавірусом, - Степанов

В Україні в " червоній" зоні карантину перебуває 11 регіонів. Ситуація з коронавирусом покращилась у трьох областях.

Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складає 43%, а динаміка рівня госпіталізації складає майже -16%.

"В трьох регіонах, а саме в західних, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, ми бачимо стабілізацію та покращення ситуації", - заявив Степанов.

Раніше Максим Степанов говорив, що Івано-Франківська область в найближчі дні може вийти з "червоної зони" карантину.

Всього в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.