У трьох областях "червоної" зони покращилась ситуація з коронавірусом, - Степанов
В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває 11 регіонів. Ситуація з коронавирусом покращилась у трьох областях.
Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його словами, заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складає 43%, а динаміка рівня госпіталізації складає майже -16%.
"В трьох регіонах, а саме в західних, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, ми бачимо стабілізацію та покращення ситуації", - заявив Степанов.
Раніше Максим Степанов говорив, що Івано-Франківська область в найближчі дні може вийти з "червоної зони" карантину.
Всього в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
Зазначимо, в "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - заборонено приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів та інші.
Нагадаємо, в Києві можуть посилити карантин. Мер міста Віталій Кличко заявив, що можуть закрити школи та дитсадки, якщо не покращиться COVID-статистика.