В трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом, - Степанов
В Украине в "красной" зоне карантина находится 11 регионов. Ситуация с коронавирусом улучшилась в трех областях.
Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляет 43%, а динамика уровня госпитализации составляет почти -16%.
"В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации", - заявил Степанов.
Ранее Максим Степанов говорил, что Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина.
Всего в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Отметим, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и прочие.
Напомним, в Киеве могут усилить карантин. Мэр города Виталий Кличко заявил, что могут закрыть школы и детсады, если не улучшится COVID-статистика.