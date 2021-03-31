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В трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом, - Степанов

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 13:17
В трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом, - Степанов Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красной" зоне карантина находится 11 регионов. Ситуация с коронавирусом улучшилась в трех областях.

Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляет 43%, а динамика уровня госпитализации составляет почти -16%.

"В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации", - заявил Степанов.

Ранее Максим Степанов говорил, что Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина.

Всего в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и прочие.

Напомним, в Киеве могут усилить карантин. Мэр города Виталий Кличко заявил, что могут закрыть школы и детсады, если не улучшится COVID-статистика.

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