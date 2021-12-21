Третина перехворілих на COVID взагалі не мають антитіл: про які випадки йде мова

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у тих, хто легко перехворів на коронавірус можуть бути відсутні антитіла. Така ситуація, згідно з дослідженням, трапляється у третині випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.
"Дослідження свідчать, що у третини тих, хто легко перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл до вірусу", - сказав Кузін.
Він зазначив, що люди, які перенесли коронавірус та потім вакцинувались майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову захворіти.
Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації. Разом з тим тестування перед імунізацією також не є обов'язковим.