Третина українців мають антитіла до COVID. Це дані дослідження, - Радуцький

За словами нардепа, впродовж липня група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства, щоб провести опитування та зробити безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.

"На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу", - сказав Радуцький.

Він додав, що на наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким чином антитіла утворились в організмі цих людей.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня", - зазначив нардеп.