Третя іспанська компанія займеться виробництвом вакцини від коронавіруса

Іспанська фармацевтична компанія Reig Jofre повідомила, що домовилася з американським холдингом Johnson & Johnson про виробництво вакцини від COVID-19, ставши третьою іспанською компанією, обраної для участі у виробництві вакцин проти коронавіруса.

Про це повідомляє Reuters.

Після офіційного оголошення ціна акцій Reig Jofre зросла на 32% до 4,99 євро (6,07 долара) за акцію.

Дочірня компанія J&J Janssen передасть технологію Reig Jofre, необхідну для великомасштабного виробництва вакцини, що дозволить запустити виробництво на заводі в Барселоні після отримання дозволу регулюючих органів, йдеться в заяві іспанської компанії.

Згідно з умовами угоди, Reig Jofre буде відповідати за рецептуру, наповнення та пакування вакцини, а Janssen буде займатися розподілом.

Зараз новий завод компанії в Барселоні добудовують. Його введення в експлуатацію заплановано у першому кварталі 2021 року.

У жовтні іспанська фармацевтична компанія Rovi була обрана для завершення фінального етапу виробництва вакцини Moderna проти COVID-19 за межами США, що, як очікується, відбудеться на початку 2021 року.

А у вересні іспанська біофармацевтична група Zendal заявила, що буде займатися виробництвом в Європейському Союзі антигену американського проекту вакцини від коронавіруса Novavax.

У минулому місяці Reig Jofre повідомила, що зможе виробляти 50 мільйонів доз вакцини COVID-19 в рік на своєму новому заводі без скасування будь-яких існуючих контрактів. Влітку компанія заявляла, що вона має намір 2021 забезпечити виробництво від одного до двох мільйонів доз вакцини на добу.

Керівництво Reig Jofre вважає, що може інвестувати додатково 2-3 мільйони євро на адаптацію свого заводу до заключного етапу виробничого процесу - заливці вакцини у флакони або шприци при низькій температурі, необхідної для її зберігання.

Раніше РБК-Україна писав про те, що в Україні вакцину від COVID-19 чекають на початку 2021 року, однак точної дати поки немає.

А Європейський Союз має намір надати 65 мільйонів доз придбаної вакцини бідним країнам.