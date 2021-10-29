Три COVID-лікарні Львівської області заповнені на 100%

"Якщо говорити про ті лікарні, які заповнені на 100%, - це Львівська обласна інфекційна лікарня, Кам’янко-Бузька та Стебницька. Це ті медзаклади, де найбільше пацієнтів. Але якщо ми говоримо про 100% заповненості, це не означає, що ця лікарня вже не приймає хворих", - розповів Чемерис.

За його словами, в ці лікарні щоденно госпіталізують приблизно 10-15 пацієнтів, і така ж кількість виписується.

"В нас немає на території області таких COVID-відділень, які не приймають хворих. Усі пацієнти, яким це потрібно, госпіталізовують", - зазначив Чемерис.

Він також розповів, що, станом на сьогодні, ліжкова COVID-мережа заповнена в області на 64,7%.

"Це - понад 3 150 пацієнтів. 213 хворих перебуває у реанімаційних відділеннях, з них близько 70 - на апаратах штучної вентиляції легень. На жаль, у порівнянні з минулою хвилею відсоток летальності є значно вищим", - додав Чемерис.