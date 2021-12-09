Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Тисячу гривень за вакцинацію українці почнуть отримувати з 19 грудня поточного року. Умовою для отримання виплати є повний курс вакцинації.
Детальніше про те, хто зможе отримати гроші і на що їх можна витратити - в матеріалі РБК-Україна нижче.
У чому суть
Виплати за вакцинацію проводяться в рамках програми допомоги бізнесу єПідтримка. Всі українці, які отримали дві дози вакцини отримають по тисячі гривень, які можна буде витратити на певні послуги. Програма діятиме як цього року, так і наступного. Однак, якщо гроші не будуть витрачені протягом 4 місяців, вони повернуться державі.
На що можна витратити
Витратити тисячу можна буде на:
- театр,
- кіно,
- музей,
- спортзал,
- концерт,
- книги,
- квитки на внутрішні авіа-і залізничні рейси.
Три нюанси
Тільки "Дія". Як повідомив Федоров, на першому етапі виплата буде доступна з 19 грудня тільки в додатку "Дія".
Звичайна карта не підходить. Отримати тисячу гривень за вакцинацію на звичайну карту не можна. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів. Відкрити карту можна буде і онлайн, і офлайн. Зняти гроші з картки або перевести їх на іншу картку не можна. Один з банків, який бере участь у програмі, повідомив, що на обробку заявки буде потрібно до 5 днів.
Не всі сертифікати. Для участі в програмі на першому етапі приймаються тільки "зелені" сертифікати і тільки в додатку "Дія". А ось сертифікат з порталу "Дія" або паперовий від сімейного лікаря не підходять.
Для участі потрібна заявка: інструкція
Пілот проекту стартує з 13 грудня. Так, вже з понеділка всі вакциновані громадяни України старше 18 років можуть подати заявку.
Покрокова інструкція
- Оформіть спеціальну карту єПідтримка.
- Завантажте додаток "Дія" і авторизуйтесь.
- Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у додатку.
- Зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть єПідтримка.
- Виберіть для виплати карту єПідтримка і чекайте надходження грошей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для того, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію цього року потрібно оформити заявку на виплату до 29 грудня. Запуск бета-тесту з наступного тижня анонсував сьогодні на Кабміні прем'єр Денис Шмигаль.
Зазначимо, раніше в Кабміні повідомляли, що працюють над альтернативою "Дії" для тих, хто не має можливості отримати виплати через додаток.