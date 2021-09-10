RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Три області України фіксують високі показники COVID-госпіталізацій

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак у трьох регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, Львівська область протягом тривалого часу має високу динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник складає 62,4%, раніше він перебував в межах 62,3-78%.

Крім цього, в Закарпатській області другий день поспіль спостерігається висока динаміка COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона зупинилася на позначці 60%, хоча днем раніше складала 50,8%.

Сьогодні до цього списку також потрапила і Волинська область, у даному регіоні показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом становить 53,6%, хоча раніше він становив лише 29,9%-37,7%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 1 056 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус