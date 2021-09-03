Тромбоз і запалення: регулятор ЄС повідомив про побічні ефекти двох COVID-вакцин
Європейський регулятор в області лікарських засобів заявив, що розглядає випадки мультисистемного запального синдрому. Його зафіксували після щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Крім того, комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) також вивчає випадки рідкісних тромбозів після використання препарату Johnson & Johnson's. Регулятор повідомив, що даний випадок відрізняється від рідкісного побічного ефекту, виявленого раніше.
Нагадавши, лікар порадив, як запобігти ризику тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Він пояснив, коли можуть виникнути ускладнення.
РБК-Україна писало, що в EMA повідомили, що поки немає підтверджень ризику тромбозу після вакцинації препаратом Johnson & Johnson.
Раніше європейський регулятор почав експертизу вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi.