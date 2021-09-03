Тромбоз и воспаление: регулятор ЕС сообщил о побочных эффектах двух COVID-вакцин
Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Его зафиксировали после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Кроме того, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) также изучает случаи редких тромбозов после использования препарата Johnson & Johnson's. Регулятор сообщил, что данный случай отличается от редкого побочного эффекта, выявленного ранее.
Напомним, врач посоветовал, как предотвратить риск тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Он объяснил, когда могут возникнуть осложнения.
РБК-Украина писало, что в EMA сообщили, что пока нет подтверждений риска тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson.
Ранее Европейский регулятор начал экспертизу вакцины от коронавируса французской компании Sanofi.